Захарова: Россия считает безответственными планы США разместить оружие в космосе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва считает безответственными целенаправленные шаги Вашингтона по подготовке к размещению оружия в космосе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам, - подчеркнула она. - Надеемся на скорый запуск переговоров по данном вопросу на конференции по разоружению в рамках контекста поддержания международной безопасности и стратегической стабильности".

20 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании конференции по разоружению в Женеве.