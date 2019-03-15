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Захарова: Россия считает безответственными планы США разместить оружие в космосе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что шаги в этом направлении требуют международного противодействия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва считает безответственными целенаправленные шаги Вашингтона по подготовке к размещению оружия в космосе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам, - подчеркнула она. - Надеемся на скорый запуск переговоров по данном вопросу на конференции по разоружению в рамках контекста поддержания международной безопасности и стратегической стабильности".

20 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании конференции по разоружению в Женеве.

Теги
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