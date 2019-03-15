МИД РФ разделяет озабоченность ООН о систематических нарушениях прав человека на Украине

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия разделяет озабоченности Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине о грубых систематических нарушениях со стороны украинских властей. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией соответствующего доклада миссии.

В Москве крайне озабочены информацией о росте количества нарушений прав человека на Украине. "Миллионы людей несут на себе бремя затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта - отсутствует доступ к базовым услугам, включая социальную поддержку и медицинскую помощь", - говорится в комментарии.

В МИД РФ считают недопустимой ситуацию, когда мирные жители вынуждены выстраиваться в многочасовые очереди возле линии разграничения, чтобы пообщаться с семьей или попасть на осмотр к врачу. "В условиях зимних морозов значительная часть населения была лишена надлежащего жилья, водоснабжения и отопления. Дома простых граждан используются киевскими силовиками в военных целях, при этом, как отмечают эксперты ООН, о возмещении материального и морального ущерба речи не идет, - констатировали в министерстве. - В затронутых конфликтом районах пенсии выплачиваются единицам".

"Разделяем озабоченности Наблюдательной миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений прав человека со стороны властей Украины. В частности, в докладе упоминаются случаи произвольных задержаний, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях, - говорится в тексте ведомства. - По-прежнему ущемляются свободы собрания и выражения мнения, подвергаются нападениям журналисты и правозащитники".

Без прогресса

Миссия отметила также отсутствие прогресса в расследовании преступлений на майдане и в Одессе в мае 2014 года.

Москва обеспокоена данными о случаях запугиваний духовенства канонической Украинской православной церкви. "В частности, эксперты указывают на дискриминационный характер решения о принудительном переименовании религиозных организаций, аффилированных с религиозными центрами в Российской Федерации, - обратили внимание в МИД РФ. - В докладе отмечается также, что в ООН поступил ряд жалоб на принудительное включение религиозных общин в состав новой "автокефальной" церкви Украины".

Россия рассматривает указанные вопиющие действия со стороны киевских властей "как грубое нарушение религиозных прав и свобод в стране".