МИД РФ призывает мировое сообщество последовать своему примеру по оказанию помощи Сирии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва призывает всех членов международного сообщества последовать российскому примеру и начать оказывать содействие восстановлению инфраструктуры в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на министерской конференции "Поддерживая будущее Сирии и региона" в Брюсселе. Текст его выступления размещен в пятницу на сайте МИД России.

По его словам, Россия продолжает оказывать всестороннее содействие Дамаску в вопросах восстановления инфраструктуры и доставки гуманитарной помощи. "С июля прошлого года было отстроено более 800 образовательных и порядка 150 медицинских учреждений, отремонтировано свыше 1000 км автодорог, проложено около 1000 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 130 объектов водоснабжения, - отметил высокопоставленный дипломат. - Кроме того, проведено более 2000 гуманитарных акций, в рамках которых распределено 3300 т продовольствия, воды и предметов первой необходимости".

"Российские медики также оказали помощь 105 тыс. нуждающихся. Призываем всех членов международного сообщества последовать нашему примеру", - сказал Вершинин.

Он также обратил внимание на то, что в Сирии более 2 млн детей не ходят в школу, 15,5 млн сирийцев нуждаются в помощи с водоснабжением. "Вызывает озабоченность и недоумение, почему ответственное международное сообщество не может помочь этим людям уже сейчас, не обставляя такую помощь предварительными условиями и искусственными требованиями", - указал замминистра.

При этом он напомнил, что "необходимость оказания гуманитарного содействия - восстановление водо- и электроснабжения, предоставление медицинского обслуживания и социальных услуг - была отмечена в совместном заявлении лидеров России, Турции, Франции и Германии по итогам саммита в Стамбуле в октябре 2018 года".

Восстановление связей

Сирия после войны восстанавливает связи со странами региона и возвращается в арабскую семью, заявил Вершинин.

"Сегодня уже абсолютно ясно: война в Сирии окончена, начались процессы нормализации внутри страны и за ее пределами, восстанавливаются естественные связи со странами региона и [происходит] возвращение в арабскую семью", - указал заместитель министра.

Вершинин подчеркнул, что в этих условиях крайне важно поддержать эти процессы или хотя бы не мешать им для того, чтобы в истории "стало бы одним примером мирного урегулирования конфликта больше, а на карте Ближнего Востока одной горячей точкой меньше".

$1 млн на разминирование территорий

Россия выделила $1 млн службе ООН по вопросам разминирования для поддержки ее деятельности в Сирии, сообщил Вершинин."Принято решение о выделении добровольного взноса в размере $1 млн в Службу ООН по вопросам разминирования. И в данной сфере призываем ответственных членов международного сообщества также последовать нашему примеру", - сказал Вершинин.

По оценкам ООН и других международных организаций, свыше десяти миллионов сирийцев живут в районах с большой концентрацией взрывоопасных предметов, под угрозой ранения и смерти, напомнил высокопоставленный дипломат. "Россия прилагала и продолжает прилагать значительные усилия по разминированию: было очищено около 2000 га территорий, свыше 3300 зданий, порядка 280 км дорог, обнаружено и уничтожено более 19 тыс. взрывоопасных предметов", - подчеркнул он.

Диктатура извне

Попытки влиять на ситуацию в Сирии и Венесуэле с помощью ультиматумов и шантажа унижают народы этих стран, заявил Вершинин. "Убеждены, что сирийцы, как, собственно говоря, и другие народы Ближнего Востока и Северной Африки, способны сами определить свое будущее через широкий национальный диалог и общеприемлемые договоренности. Диктат или ультиматумы извне, шантаж гуманитарным содействием, его политизация - будь то в Сирии, Венесуэле, в африканских и азиатских странах - унижают и оскорбляют людей, вызывают неприятие и отторжение", - сказал высокопоставленный дипломат.

Как отметил Вершинин, попытки навязать чуждую народам этих стран политику нарушают "элементарные принципы гуманитарного содействия, суверенитета и независимости".