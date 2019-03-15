Захарова: Россия считает диверсией Запада отключение электроэнергии в Венесуэле

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия считает диверсией из-за рубежа отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это серьезная беда, стоившая жизни гражданам республики. "И пришла она в страну путем диверсии, - подчеркнула дипломат. - По данным законного правительства страны во главе с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа".

"Речь идет о комплексном дистанционном воздействии на систему управления и контроля основных электрораспределительных станций, на которых было установлено оборудование, произведенное в Канаде, - указала Захарова. - Разумеется, что все алгоритмы работы и его уязвимые места были хорошо известны непосредственным организаторам агрессии. Именно на них и заказчиках диверсии лежит ответственность за гибель людей, в том числе в оставшихся без электричества больницах".

"Надеемся, что эта ответственность рано или поздно обретет форму судебного приговора, - сказала она. - Предвосхищая возможные вопросы в связи с недавним заявлением президента Мадуро (с просьбой о помощи ООН, РФ, КНР, Ирана и Кубы в расследовании атаки на систему электроснабжения - прим. ТАСС), хотела бы сразу заявить, что в случае получения официального обращения о содействии наших специалистов оно будет рассмотрено самым внимательным образом".

Захарова также обратила внимание на то, что подобное вредоносное воздействие на объекты инфраструктуры все чаще используется странами Запада в качестве метода так называемой гибридной войны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться лишь 11 марта.