Лавров 21 марта посетит Сан-Марино

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта посетит с официальным визитом Сан-Марино. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 марта по приглашению сан-маринской стороны министр иностранных дел России посетит с официальным визитом Республику Сан-Марино. Предусмотрены переговоры с государственным секретарем, министром по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции, выступления в Большом Генеральном совете (парламент Сан-Марино - прим. ТАСС)", - сказала она.

Захарова отметила, что в ходе визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений, сотрудничества, а также предметное обсуждение вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие на площадке ООН и в общеевропейских структурах.