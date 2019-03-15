Зюганов рассказал, как убедил провести референдум в Крыму в марте вместо мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией изначально планировался в мае, однако именно он посоветовал спикеру Госсовета республики Владимиру Константинову провести историческое голосование на два месяца раньше, в марте.

"Константинов простит мне эту вольность, но я вынужден вам сказать: когда все это свершалось, он приехал в Москву, и мы вместе с [первым вице-спикером Госдумы от КПРФ Иваном] Мельниковым и [главой комитета по аграрным вопросам Владимиром] Кашиным принимали его. Когда речь зашла о том, что будет референдум в мае, я сказал: в мае у вас не будет никого, или в марте, или будет поздно. Та свора, которая пришла и захватила власть в Киеве, не остановится ни перед чем", - сказал Зюганов в пятницу на первом совместном заседании Совета Думы и крымских парламентариев.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

На полуострове 15 марта начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения с Россией, в делегацию Госдумы, прибывшую для участия в торжествах, вошли более 40 депутатов, в том числе лидеры всех четырех думских фракций. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в праздновании, возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.