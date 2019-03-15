Посол России спокойно воспринял резкое заявление МИД Белоруссии в свой адрес

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Российская сторона спокойно реагирует на комментарии МИД Белоруссии, касающиеся двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу журналистам посол России в Белоруссии, спецпредставитель по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами Михаил Бабич в Витебске, где он находится с рабочей поездкой. Так он прокомментировал реакцию белорусского внешнеполитического ведомства на свои последние интервью для СМИ, касающиеся двусторонних отношений.

"Российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы МИД Беларуси, - сказал дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ в Белоруссии. - Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве".

"Видимо, это [комментарий пресс-секретаря МИД Белоруссии] и есть верх дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор, поэтому по форме для нас ничего удивительного нет", - добавил Бабич, выразив уверенность, что "эта пена сойдет". "Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов", - сказал посол. При этом он подчеркнул, что эти решения еще необходимо эффективно реализовать. "А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся", - заключил Бабич.

В пятницу начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя последние заявления российского посла в СМИ, сказал, что белорусский МИД рекомендует Бабичу вникнуть в специфику страны пребывания и проявлять более уважительное отношение. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, у него "не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича, благо, что все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется".

"Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения, - сказал Глаз. - Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии".

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, отношения между странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, "нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат". "Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - заявил Глаз. Он считает, что за короткое время работы в Белоруссии российский посол "просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством".