Глава Волгоградской области доложил Путину о выполнении майских указов в регионе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Социально-экономическая ситуация в Волгоградской области имеет хорошую динамику, майские указы выполняются в регионе в полном объеме. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

"Социально-экономическая ситуация стабилизирована, стабильна, имеет хорошую динамику развития. Валовой региональный продукт (ВРП) за пять лет вырос с 607 млрд рублей до 860 млрд рублей", - сказал Бочаров, говоря о результатах своего руководства областью в период с 2014 года. Губернатор сообщил, что власти региона ставят задачу увеличить ВРП по итогам 2021 года до более 1 трлн рублей.

"Все взятые социальные обязательства и ваши задачи, которые поставлены в майском указе от 2012 года, выполняются в полном объеме и контролируются. В настоящее время на территории Волгоградской области уже начата реализация тех задач, которые вы поставили в майском указе от 2018 года, и задач, определенных в послании президента РФ Федеральному собранию", - заверил Бочаров Путина.

Среди главных задач губернатор назвал решение вопросов демографии и повышение качества жизни. "Одно из главных направлений, и этому направлению надо уделить дополнительное внимание, - это вопросы, связанные с созданием на территории Волгоградской области современной системы оказания медицинской помощи жителям области", - сказал Бочаров.