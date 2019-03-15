Захарова назвала дикими для 2019 года методы, которые применяют США в отношении Венесуэлы

Она напомнила слова госсекретаря Майкла Помпео о том, что США непричастны к падению производства сельскохозяйственного сырья в Венесуэле, и противопоставила этому данные о том, что затраты Каракаса на закупку продуктов сельскохозяйственной промышленности почти равны урону, который причинили американские санкции. "Администрация США усердно раскручивает маховик санкций против этой страны. Прямой урон от этих санкций сопоставим с затратами законного правительства президента Николаса Мадуро на годичную закупку импортного сырья и продуктов пищевой промышленности - более $800 млн", - указала Захарова.

Дипломат также прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что изучается возможность введения новых санкций, чтобы "усилить хватку и лишить Мадуро денег". "Это не было бы дико слышать 100-200 лет назад, когда не было общепринятым использование международного права, прав человека и гуманитарного права. Но мы живем в 2019 году, - сказала Захарова. - Как эти вещи могут существовать в тех странах, которые называют себя цивилизованными, открытыми, свободными, демократичными?"

По ее словам, не соответствуют реальности и заявления Помпео о резком ответе мирового сообщества России о том, что 54 государства формально поддержали временного президента Венесуэлы. "В Вашингтоне предпочитают оставаться в плену собственных иллюзий. Видимо, зарубежные друзья венесуэльской демократии не хотят замечать того простого факта, что более двух третей государств - членов ООН до сих пор воздерживаются от признания нелегитимного протеже Вашингтона, который недавно заявил, что продолжит выполнять президентские обязанности, чтобы "воплотить надежды, появившиеся у венесуэльцев в последние дни", - указала она.