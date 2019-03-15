Документы о передаче Грудинину депутатского мандата могут направить в ЦИК 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. КПРФ в понедельник утвердит документы о передаче депутатского мандата нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину, сразу после этого их смогут направить в ЦИК, сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"В понедельник официально оформлены документы будут, и, собственно, дело техники - передать их в ЦИК", - сказал Ющенко.

Президиум ЦК КПРФ на заседании в четверг решил передать Грудинину депутатский мандат Алферова, сообщил ранее ТАСС лидер компартии Геннадий Зюганов.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.