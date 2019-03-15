МИД России призвал противоборствующие в Афганистане стороны прекратить боевые действия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МИД РФ в связи с обострением военно-политической обстановки в Афганистане на фоне переговоров США с запрещенным в РФ движением "Талибан" призывает противоборствующие в Афганистане стороны отказаться от попыток силового давления на ситуацию в стране. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы отмечаем заметное обострение военно-политической обстановки в этом государстве в последнее время. Движение талибов совершило серию масштабных нападений на военные базы и КПП правительственных сил. Очередным резонансным терактом отметилась террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) <...> авиация международной коалиции и афганских правительственных сил, в свою очередь, старается не снижать интенсивность бомбардировок", - сообщила она. "Призываем противоборствующие в Афганистане стороны прекратить боевые действия, показать свою добрую волю афганскому народу и стремление к достижению подлинного мира", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что обострение обстановки в Афганистане происходит в условиях продолжающихся переговоров между США и движением "Талибан" о путях прекращения вооруженного противостояния и о выходе на мирное урегулирование в этой стране.

"Вероятно, в такой ситуации противоборствующие стороны стремятся подкрепить свои аргументы на переговорах. Мы считаем такой путь бесперспективным, не только не способствующим достижению договоренностей, но и прямо ведущим к их срыву, не говоря уже о том, какие страдания продолжение войны несет простым гражданским лицам в Афганистане, простым афганцам", - подчеркнула Захарова.

Ранее американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.