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Захарова: Россия выступает за продолжение диалога между США и КНДР

Москва привержена политико-дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва последовательно выступает за продолжение диалога между Вашингтоном и Пхеньяном без каких-либо завышенных ожиданий. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что Пхеньян рассматривает возможность приостановления дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.

"Россия привержена политико-дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове, - сказала дипломат. - Последовательно выступаем за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном на основе поэтапного движения навстречу друг другу без каких-либо завышенных ожиданий. Исходим из того, что осознание политико-дипломатического решения имеется в обеих столицах".

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. 15 марта Цой Сон Хи заявила, что ответственность за срыв этих переговоров лежит на США, которые "были увлечены своими собственными политическими интересами и не имели искреннего желания достичь результата". Она также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время выступит с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении относительно дальнейших действий народной республики после неудачно завершившегося ханойского саммита.

Теги
СШАКНДРРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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