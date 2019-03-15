МИД РФ осудил полицейский произвол в Литве по отношению к русскоязычным гражданам страны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва резко осуждает неправомерные действия литовской полиции в отношении представителей русскоязычной общины республики и призывает международные структуры обратить внимание на эту проблему. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Решительно осуждаем нарастающий в Литве полицейский произвол. Он развязан против русскоязычной общины в угоду внутриполитической конъюнктуре, - отметила дипломат. - Мы призываем профильные международные структуры обратить пристальное внимание на обстановку, которая складывается в этом прибалтийском государстве и ситуацию с правами человека".

В качестве примера нарушения полицией Литвы прав русскоязычного населения Захарова привела случаи доведения до сердечного приступа председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эли Канайте "в результате организованной травли со стороны СМИ и спецслужб" и безосновательные обыски у одного из участников прошедшей в Вильнюсе конференции российских соотечественников Павла Живжикова.