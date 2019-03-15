Захарова: власти Косова несут ответственность за нагнетание напряженности на севере края

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рост напряженности на севере Косова обусловлен действиями местных властей по ужесточению изоляции сербонаселенных районов края. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати России Мария Захарова.

"Косовоалбанские власти ужесточают контроль на административной линии, мотивируя это необходимостью перекрытия нелегальных в их понимании поставок товаров из Сербии в обход введенных Приштиной в ноябре 2018 года заградительных стопроцентных пошлин, - отметила она. - Ухудшается ситуация с доступностью некоторых ресурсов жизнеобеспечения, прежде всего отдельных продуктов питания. Приштина объявила в розыск ряд видных деятелей сербской общины. В прилегающие к месту проживания сербов районы стягиваются приштинские силовики".

"Вкупе с принятой 7 марта текущего года ассамблеей Косова ультимативной платформы, которая просто обессмысливает дальнейший диалог между Белградом и Приштиной, а также недавней попыткой установить контроль над сербской частью металлургического комбината "Трепча" и, по сути, лишить работы несколько тысяч имеющих семьи сотрудников эти меры косовских властей представляют собой не что иное, как затягивание петли, методическое выдавливание сербов из края за счет создания для них невыносимых условий и запугивания в духе этнических чисток", - резюмировала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ призвала европейские правозащитные структуры и экспертов в области прав человека обратить внимание на создавшуюся ситуацию. "Международные силы для Косова обязаны выполнить имеющийся у них мандат Совета Безопасности ООН и не допустить насилия в отношении косовских сербов", - добавила она.

"Кризисная ситуация на севере Косова является следствием многолетнего потакания Приштине со стороны внешних кураторов - США и ЕС, - подчеркнула Захарова. - Этим объясняются нынешние непомерные аппетиты косовских албанцев, их непримиримая линия в диалоге с Белградом. Вашингтон и Брюссель обязаны обуздать выращенных под покровительством Запада приштинских радикалов, которые целенаправленно подрывают мир и безопасность в Косове, выступают источником конфликта в Балканском регионе в целом".