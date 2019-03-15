МИД РФ требует от США перестать издеваться над Ярошенко и вернуть его домой

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МИД РФ требует от властей США прекратить издевательства над летчиком Константином Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), и настаивает на его возвращении в Россию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Мы считаем, что происходящее является грубым нарушением международных правовых гуманитарных норм, и призываем власти США принять незамедлительные меры по соблюдению законных прав Константина Ярошенко. Требуем прекратить издевательства и вернуть его на родину", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Ярошенко лишен необходимой медицинской помощи и находится в условиях, усугубляющих состояние его здоровья. "Несмотря на неоднократные попытки добиться от американских властей предоставления квалифицированной медицинской помощи, гражданин России ее до сих пор лишен. Ситуация усугубляется тяжелыми условиями содержания в тюрьме штата Коннектикут, куда он был переведен в июне 2018 года", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что ситуация с нарушением прав россиянина властями США продолжается уже не первый год. "Сначала Константина Ярошенко похитили из другой страны, подвергли садистскому избиению, затем осудили по очень сомнительным обвинениям и основаниям <...> и продолжают мучить в тюрьме, отказывая в лечении. И все это длится уже девять лет", - указала она.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

Представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. В августе 2018 года жене и дочери летчика впервые за семь лет удалось с ним встретиться.