КС прекратил производство по заявлению "Яблока" о выборах в Ярославской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ прекратил производство по заявлению партии "Яблоко", пытавшейся оспорить закон о выборах органов госвласти и местного самоуправления Ярославской области, из-за которого партии не удалось выдвинуть кандидатов в депутаты областного парламента в 2018 году. Об этом говорится в опубликованном в пятницу определения суда.

"Прекратить производство по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 46 закона Ярославской области "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" (в редакции, утратившей силу) в связи с жалобой Ярославского регионального отделения политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", - говорится в определении.

Как сообщается в документе, в суд подавало жалобу ярославское отделение "Яблока", которое посчитало, что один из пунктов областного закона нарушает Конституцию РФ. В нем говорилось, что число территориальных групп кандидатов должно совпадать с числом одномандатных округов по соответствующему избирательному округу.

Из-за действия этого пункта в 2018 году "Яблоку" на выборах в областную думу не удалось выдвинуть своих кандидатов. Тогда партия предоставила списки своих кандидатов только по 23 территориальным группам из 25, областной избирком заверил списки, однако представители ЛДПР и "Коммунистов России" подали иски в суд с требованием отменить заверение. Как отмечается на сайте "Яблока", истцам удалось добиться снятия кандидатов от "Яблока" с выборов.

В определении КС РФ отмечается, что заявление от ярославского отделения "Яблока" поступило в суд 15 января, однако на момент рассмотрения дела пункт регионального закона уже был отменен поправками и не действовал.