Захарова: эксперты говорят о причастности Лондона к инциденту с миной в Шереметьеве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на мнение ряда экспертов о том, что к попытке сотрудника посольства США провезти мину через аэропорт Шереметьево может быть причастна Великобритания.

"Со ссылкой на целый ряд экспертов я могу сказать, что есть такое мнение, что все произошедшее - это не халатность сотрудника, не разгильдяйство, а откровенная провокация. Дело в том, что анализ всей совокупности фактов и факторов показывает, что Лондон как раз таки очень даже причем. Путь американца на родину пролегал через британскую столицу. Хотя, как вы знаете, сообщение между Москвой и США функционирует вполне регулярно, с достаточным количеством рейсов", - отметила дипломат на брифинге в пятницу.

"Не получилось ли бы так, что, когда этот морской пехотинец, который работал в посольстве США в Москве, все-таки смог бы вывезти эту старую мину, она оказалась бы на территории Великобритании? Не получилось ли бы так, что нам бы сказали: оказывается, из России можно вывезти все что угодно, включая мину, что уж там "Новичок" (боевое нервно-паралитическое вещество, которым, по версии Лондона, год назад отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - прим. ТАСС)?" - сказала Захарова.

Она предположила, что эта мина после вывоза на территорию Великобритании могла быть обнаружена "у какого- нибудь российского гражданина, соотечественника в качестве очередного так называемого доказательства покушения кровавого Кремля на жизнь [британских] граждан".

Как ранее отметили в российском дипведомстве, 9 марта сотрудник посольства США отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Там также сообщили, что поскольку гражданин США в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, после чего он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк без мины.