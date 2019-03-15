Захарова назвала суицидальным интервью британского посла о двусторонних отношениях

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу резко раскритиковала интервью британского посла в Москве Лори Бристоу газете "Коммерсантъ", назвав его "суицидальным и агрессивным".

Бристоу обвинил Москву в агрессии против Грузии и Украины, кибератаках, поддержке президента Сирии Башара Асада в использовании химоружия и покушениях на убийство на территории Великобритании.

"Такой несуразицы даже я не ожидала, - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС. - Интервью шокирует по своей странности, безапелляционности и агрессивности. Перечислены все клише, глупости, которые традиционно адресует России британская сторона". По ее словам, это очередное проявление выбора Лондона в пользу сохранения напряженности в двусторонних отношениях.

Под предлогом секретности

Дипломат обратила внимание на слова посла о смерти в 2006 году экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. "Посол исходит из того, что вопрос закрыт и виновата Россия. При этом полностью игнорируется тот факт, что призывы российской стороны поделиться информацией по этому делу были отвергнуты Лондоном без всяких разумных объяснений под предлогом секретности", - сказала она.

Москва, напомнила Захарова, не раз высказывалась за объективное, непредвзятое расследование причин смерти российских граждан в Великобритании.

Как в деле Литвиненко, так и в случае с якобы имевшим место отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "все пытались повесить на Россию".

Без платформы для диалога

Захарова назвала лицемерием слова Бристоу о том, что он не может своими высказываниями оказывать влияние на следствие. "А до этого вы же обвинили Россию в организации убийства на территории Великобритании", - парировала она.

"Общий смысл интервью: Россия должна однозначно сознаться во всех грехах, даже если не имеет к этому никакого отношения, и тогда highly likely (англ. "с высокой степенью вероятности" - прим. ТАСС) все будет хорошо, - резюмировала официальный представитель МИД РФ. - Такая линия не может стать платформой для нормализации двустороннего сотрудничества и его развития в конструктивном русле".