Глава Тамбова Сергей Чеботарев ушел в отставку

ТАМБОВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской гордумы на внеочередном заседании в пятницу приняли досрочную отставку главы Тамбова Сергея Чеботарева. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Тамбовской гордумы Ольга Командина.

Ранее источник в администрации города сообщил ТАСС о том, что Сергей Чеботарев написал заявление об уходе.

"Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации города Тамбова Сергея Чеботарева. Его полномочия прекращаются 18 марта. Исполнять обязанности главы администрации города пока будет его первый заместитель Дмитрий Самородин. В течение шести месяцев должен быть избран новый глава", - сообщила Командина, уточнив, что заявление об отставке Чеботарев подал по собственному желанию 14 марта.

Сергей Чеботарев был избран главой города Тамбова открытым голосованием депутатов в марте 2017 года. На этом посту он сменил Юрия Рогачева, который покинул должность на фоне уголовных расследований по делу о хищении бюджетных средств. Ранее Чеботарев работал в областной администрации, был советником экс-главы региона Олега Бетина. В команде нового губернатора Александра Никитина отвечал за науку, образование, культуру и туризм в статусе заместителя.