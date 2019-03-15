В МИД России назвали причину переноса встречи Лаврова и Чавушоглу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, запланированные на 18 марта в Анталье, переносятся из-за форс-мажорных обстоятельств в графике турецкого министра. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - отметил собеседник агентства.

Изначально планировалось, что Лавров посетит Анталью 12 марта, чтобы принять участие в заседании российско-турецкой группы стратегического планирования. Позднее визит был перенесен на 18 марта.

