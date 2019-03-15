МИД: Россия призывает КНДР не ослаблять усилий по урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном будет способствовать урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на приеме в северокорейском диппредставительстве.

"Мы твердо рассчитываем, что корейские партнеры не ослабят усилий, направленных на решение существующих в субрегионе проблем путем переговоров, - сказал он. - Убеждены, что продолжение северокорейско-американского диалога будет способствовать укреплению доверия, необходимого для поэтапного урегулирования ситуации".

"Россия неизменно выступает за комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможным - политико-дипломатическим путем с участием всех заинтересованных государств и с учетом их законных интересов, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Конечной целью этого процесса мы видим полноформатную нормализацию обстановки в Северо-Восточной Азии, ее превращению в зону мира, стабильности и процветания".

Моргулов отметил, что Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном. "Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие отношений на основе взаимного уважения и добрососедства, - сказал он. - Совместно ведем поиск путей наращивания сотрудничества в практических областях, этому было посвящено заседание межправкомиссии 4-6 марта и мои консультации 14 марта с заместителем главы МИД КНДР Им Чхон Илем".

В свою очередь посол КНДР в Москве Ким Хён Чжун выразил надежду, что достигнутые на заседании комиссии договоренности принесут плодотворные результаты. "Наши отношения развиваются при глубоком внимании лидеров [КНДР] Ким Чен Ына и [России] Владимира Путина, - продолжил дипломат. - В этом году мы, в соответствии с духом достигнутых на высшем уровне договоренностей, будем прилагать последовательные усилия для развития отношений".

По его словам, на Корейском полуострове формируется атмосфера мира. "Стабильность обстановки в регионе возникла далеко не легко. На все страны, если они искренне желают мира, возлагается общая ответственность дорожить нынешней ситуацией", - отметил посол.

На приеме также присутствовал Им Чхон Иль.