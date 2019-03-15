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Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН международную повестку

Лавров также выразил Гутерришу соболезнования в связи с гибелью сотрудников Всемирной организации при крушении Boeing

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в пятницу рассмотрели международную проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - отметили в министерстве.

Лавров также выразил Гутерришу соболезнования в связи с гибелью 21 сотрудника Всемирной организации при крушении Boeing в Эфиопии 10 марта. На борту рейса Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, находились 157 человек, в том числе три россиянина. Все погибли.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, Антониу
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