Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН международную повестку

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора в пятницу рассмотрели международную проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - отметили в министерстве.

Лавров также выразил Гутерришу соболезнования в связи с гибелью 21 сотрудника Всемирной организации при крушении Boeing в Эфиопии 10 марта. На борту рейса Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, находились 157 человек, в том числе три россиянина. Все погибли.