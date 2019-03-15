Зампостпреда РФ при ООН сравнил организаторов встречи по Крыму с Алисой из сказки Кэрролла

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский сравнил с Алисой из сказки Льюиса Кэрролла организаторов состоявшейся в ООН по инициативе Киева встречи по "оккупации Россией Крыма".

Выступившие представители западных государств вновь повторили тезисы об "аннексии" полуострова и якобы нарушениях прав человека в Крыму.

"Был такой замечательный сказочник Льюис Кэрролл, в его самой известной сказке "Алиса в стране чудес" речь идет о маленькой девочке, описывающей свои сновидения и выдающей их за реальность", - сказал Полянский. "У меня такое впечатление, что сегодняшнее мероприятие проводят такие же Алисы, рассказывающие нам о том, что им грезится, - признался он. - Грезится в основном страшное и отталкивающее".

Зампостпреда РФ добавил, что "за пять лет, прошедших с момента так называемой революции достоинства, а на самом деле с момента госпереворота в Киеве таких сказочников на Украине и вокруг нее расплодилось много".

"Мы ничего не имеем против сказок, даже страшных, - в конце концов, это отдельный литературный жанр", - продолжил Полянский. Проблема, по его словам, в том, что эти "сказки", сознательно или нет, воспринимаются "многими впечатлительными партнерами за чистую монету, на их основании делаются выводы и принимаются меры".

Дипломат предложил провести эксперимент и поднять руки тем в зале, кто был в Крыму после его воссоединения с РФ. Так как таковых не оказалось, Полянский поинтересовался: "На каком основании вы можете судить о жизни территории, на которой вы не были, о которой вы, на самом деле, ничего не знаете и узнать не стремитесь?".