Зампостпреда при ООН: присоединив Крым, Россия спасла его жителей "с тонущего корабля"

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Россия в 2014 году присоединила Крым в связи с форс-мажорными обстоятельствами и помогла его жителям спастись с "тонущего корабля". Об этом заявил в пятницу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на встрече во всемирной организации в связи с пятилетием присоединения Крыма к РФ.

"Судьба Крыма оказалась предопределена курсом пришедшей к власти в результате госпереворота майданной команды, ее стремлением выдавить русскую идентичность с Украины", - сказал дипломат. "То есть судьба Крыма оказалась продиктована своего рода форс-мажорными обстоятельствами", - констатировал он.

"Если хотите, мы спасли людей с тонущего корабля и дали им новый-старый дом, - подчеркнул Полянский. - А корабль, кстати, так и не перестал тонуть". "Господа, займитесь лучше кораблем, пока он окончательно не пошел ко дну", - посоветовал зампостпреда РФ.

Полянский считает, что межнациональные проблемы Крыма, заключающиеся в "незавидной судьбе" крымских татар, придуманы теми, кто бежал с полуострова. "Все межнациональные проблемы существуют исключительно в воображении в первую очередь тех, кто с полуострова бежал, и сегодня оправдывает свое существование выдумыванием различных небылиц из жизни крымских национальностей", - заявил он, выступая на встрече во всемирной организации в связи с пятилетием присоединения Крыма к РФ.

Как напомнил Полянский, до вхождения Крыма в состав России крымско-татарской автономии на полуострове не было. По его словам, ранее община подвергалась дискриминации, кроме того, не был решен земельный вопрос, а "самыми дорогими гражданами" для Киева крымские татары стали лишь после 2014 года.

Полянский подчеркнул, что сейчас крымско-татарская община представлена в Крыму в органах власти всех уровней, в том числе пропорционально ее доли населения. Кроме того, он отметил, что интересы общины защищают более 30 неправительственных организаций, а официальными признаны три языка - русский, украинский, крымско-татарский.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.