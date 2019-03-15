Посольство РФ в Канаде назвало новые антироссийские санкции неприемлемыми и незаконными

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение Канады ввести в отношении России новый пакет санкций является неприемлемым, незаконным и недальновидным шагом. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявили в российском посольстве в Оттаве.

"Сегодняшнее решение правительства Канады ввести очередной пакет незаконных антироссийских санкций продолжает разрушительную линию официальной Оттавы на самоизоляцию от России, наглядно демонстрируя конфронтационность канадской внешней политики, - сказал представитель дипмиссии. - Этот абсолютно неприемлемый и недальновидный шаг, сделанный под явным внешним влиянием, разрушает наши двусторонние отношения вопреки интересам канадского народа".

В посольстве подчеркнули, что в соответствии с принципом взаимности "ответ российской стороны, как всегда, будет неотвратимым и адекватным".

В пятницу Канада ввела новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года, внеся в рестрикционный список 114 физических лиц и 15 предприятий. Под санкции, в частности, попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, а также предприятия оборонного комплекса России "Туполев", "Миг", "Сухой".

С 2014 года (после воссоединения Крыма с РФ) Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.