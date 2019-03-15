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Косачев: новые санкции США являются подарком Вашингтона к выборам президента в Киеве

Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расширение санкционного списка минфином США является хорошим подарком к выборам президента на Украине и показывает, что Киев может устраивать столько западных санкций, сколько захочет. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее США ужесточили антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Инцидент в Керченском проливе особенно характерен, учитывая, что организовали провокацию украинцы. Схема сработала: провокация - реакция - санкции. Это значит, что Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет. Хороший подарок Запада к украинским президентским выборам", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, сделав себя заложниками провокаций украинской власти, США, Канада и ЕС уже будут вынуждены действовать в том же ключе. "Кому-то это, конечно, в струю, как американскому Конгрессу, но европейцам могу лишь посочувствовать: ладно еще, если твои отношения с Россией зависят от окрика "старшего брата" из-за океана. Но быть зависимыми от заскоков киевских русофобов - это уже как-то унизительно даже", - полагает сенатор.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаСШАРоссия
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