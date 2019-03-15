МИД РФ: ответ на новые антироссийские санкции США и Канады непременно последует

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия непременно даст ответ на введенные США и Канадой новые антироссийские санкции. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечают в Москве, ничего нового или неожиданного в санкциях Вашингтона и Оттавы в этом нет, их цель - оказание давления на Россию.

"Рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным" присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе, - обратили внимание в министерстве. - При этом для всех - кроме, наверное, авторов подобных решений - очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам".

"Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет", - заверили в МИД.

Зависимость Канады

В ведомстве посоветовали команде премьер-министра Канады Джастина Трюдо сконцентрироваться на решении весьма непростых проблем внутриполитического свойства, чем "впустую разыгрывать свою русофобскую карту".

"Однако у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая "санкционная зависимость", от которой они не могут избавиться, - говорится в комментарии. - Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские "черные списки" северный сосед США старается даже в чем-то "перещеголять" своего "большого брата".

Ответные меры

В Москве выразили сожаление, что в столицах США и Канады "продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии".

"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", - подчеркнули в МИД РФ.