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Россия воздержалась при голосовании о продлении миссии ООН в Южном Судане

Остальные 14 членов Совбеза поддержали резолюцию

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Россия воздержалась в ходе голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по резолюции о продлении до 15 мая 2020 года миротворческой миссии организации в Южном Судане. Остальные 14 членов СБ поддержали резолюцию.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая по итогам голосования, подчеркнул, что Москва поддерживает продление миссии и в целом деятельность "голубых касок" в Южном Судане.

В то же время, как заявил дипломат, в РФ "разочарованы упорным нежеланием коллег поприветствовать достигнутые в Хартуме мирные договоренности", которые привели к значительному снижению уровня насилия. "Считаем это неверным сигналом сторонам соглашения", - констатировал он.

Кроме того, по мнению Полянского, принятый документ оказался "перенасыщен формулировками по гендерным вопросам и правам человека".

Достигнутые в столице Судана мирные договоренности предусматривают создание правительства национального единства и совместных подразделений безопасности из солдат регулярной армии и бывших боевиков, которые будут проходить двухмесячные курсы подготовки. При этом вооруженные группировки согласились не применять в будущем силу для достижения своих политических целей. Россия должна быть одним из наблюдателей за ходом выполнения взятых на себя сторонами обязательств.

Теги
РоссияЮжный Судан
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