Зюганов назвал ерундой иск экс-кандидата в депутаты от КПРФ по передаче мандата Грудинину

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов скептически отнесся к решению экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата нобелевского лауреата Жореса Алферова гендиректору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину. О намерении обратиться в суд с соответствующим иском против компартии Иванюженков ранее сообщил РБК .

"Уточним, но это все ерунда. По закону предлагается (место того), кто ушел из верхнего (общефедерального - прим. ТАСС) списка, любому, кого сочтет нужным партия. Это все совершенно очевидно", - заявил Зюганов ТАСС в субботу.

Президиум ЦК компартии на заседании в четверг решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата, депутата Госдумы от КПРФ Жореса Алферова. По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата.

Иванюженков на выборах в Госдуму 2016 года шел шестым номером в региональной группе по Московской области списка КПРФ, в то время как Грудинин - девятым. По данным РБК, в иске Иванюженков заявляет, что руководство партии должно было сначала предложить мандат кандидатам, которые значились в списке выше.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть оставались открытыми на декабрь 2017 года. Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.