В Крыму в течение месяца начнут оценивать ущерб от нахождения в составе Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета Крыма начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов. Об этом в субботу журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

"Мы договорились с Вячеславом Викторовичем [Володиным], что на уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов по таким делам. После того как механизм изучим, я думаю это очень быстро будет, в течение одного месяца буквально приступим к подсчету ущерба. Практики такой еще не было, нужно правильно все оценить", - сказал Аксенов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.