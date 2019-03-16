В сирийском лагере беженцев "Эр-Рукбан" за сутки погибли двое детей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Двое детей за один день погибли в лагере беженцев "Эр-Рукбан", где сирийцев удерживают подконтрольные США боевики. Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Вызывает серьезную озабоченность сложившаяся опасная ситуация в сфере здравоохранения. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в САР [Сирийской Арабской Республике] Э. Хофф, в лагере внутренне перемещенных лиц "Рукбан" нет ни одного врача и продолжают развиваться опасные для жизни инфекционные заболевания. Выявлено много случаев диареи, гепатита и кожных заболеваний. Два дня назад из-за недоедания, антисанитарии и поражения инфекциями в лагере скончались два сирийских ребенка. И это только за один день", - говорится в документе.

Причиной этого, заявили Мизинцев и Махлюф, стала "абсолютно деструктивная позиция США и их равнодушие к жизням ни в чем неповинных маленьких жителей этого "лагеря смерти". Они напомнили, что боевики удерживают сирийцев в "Эр-Рукбане" уже 1780-й день, а американская сторона до сих пор не соглашается пропустить сирийские автобусные колонны в оккупированную США зону Эт-Танф, внутри которой расположен "Эр-Рукбан", и обеспечить безопасную эвакуацию жителей лагеря.

"При этом у американской стороны хватает совести обвинять Россию и Сирию в блокировании гуманитарных конвоев ООН, в то время как уже в международных гуманитарных организациях признали необходимость скорейшего расформирования этого "гетто" и эвакуации его жителей в родные места", - отмечается в заявлении.

"В очередной раз призываем американскую сторону сделать жест доброй воли, проявить милосердие и открыть, наконец, доступ в оккупированную зону Эт-Танф, дать возможность вывезти страдающих жителей лагеря внутренне перемещенных лиц "Рукбан", прекратить их мучения, позволить им жить свободно и созидать в родных местах для скорейшего восстановления мирной жизни Сирии", - заключили Мизинцев и Махлюф.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции в Москве, что США несут ответственность за судьбу сирийцев на оккупированных территориях. По его словам, при доставке помощи должна быть обеспечена полная безопасность и транспарентность, чтобы были приняты меры, позволяющие убедиться, что груз доставлен именно беженцам, а не передан представителям незаконных вооруженных формирований.