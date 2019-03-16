МИД России пообещал ответить на санкции ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия обязательно ответит на новые антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

"Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны. Вместе с тем "вина" наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 года грубую провокацию в районе Керченского пролива <…> Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как указали на Смоленской площади, решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы. "Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - подчеркнули в МИД РФ.

В полном соответствии с международным правом

В министерстве обратили внимание, что корабли ВМС Украины нарушили морскую границу Российской Федерации в том месте, которое еще до воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года являлось российской территорией. "Задержание украинских военных кораблей и их экипажей было осуществлено нашими пограничниками в полном соответствии с нормами международного права, конституцией и действующим законодательством Российской Федерации. Украинские моряки впоследствии публично признали провокационный характер организованного с их участием инцидента", - напомнили в дипведомстве.