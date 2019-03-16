Замглавы МИД РФ: "Белые каски" содержались на деньги практически всего западного мира

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Псевдогуманитарная организация "Белые каски" (БК), занимавшаяся в Сирии постановкой видеофальшивок о последствиях мнимого применения Дамаском химического оружия, получала финансирование практически от всего западного мира. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"Известно, что за политическим и публичным раскручиванием БК стоит зарегистрированная в Великобритании частная компания Syrian Campaign, принадлежащая агентству Breakthrough Media и наплодившая с 2012 года более 70 НПО "гуманитарного характера" на удерживаемых незаконными вооруженными формированиями территориях Сирии, - отметил он. - В опубликованном МИД Великобритании отчете о деятельности в 2016-2017 годах государственного межведомственного британского Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund) сообщалось о предусмотренных фондом расходах по Сирии в размере £38 млн (до 2020 года), из которых БК через посредников предназначалось £9 млн".

Кроме того, продолжил высокопоставленный дипломат, "белокасочники" получали деньги и по линии Агентства международного развития США (USAID). "С 2014 года эта американская структура оказала БК содействие на сумму не менее $23 млн через компанию Chemonics, имеющую тесные связи с фондом Клинтонов и известную по скандалу о нецелевом использовании финансовых средств в ходе ликвидации последствий землетрясения на Гаити", - добавил он.

"Политическая поддержка и финансирование БК осуществлялись также Фондом братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund), Атлантическим советом (Atlantic Council), агентствами международного развития Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Новой Зеландии, Турции и Японии, а также Катара, - обратил внимание Сыромолотов. - Общий объем иностранного государственного финансирования БК в 2013-2016 годах оценивается в $150 млн".

Замглавы МИД России напомнил, что в начале мая 2018 года в СМИ появились сообщения о прекращении финансирования Вашингтоном "Белых касок". "Впрочем, уже в июне 2018 года по решению американского президента Дональда Трампа Госдепартамент и американское Агентство по международному развитию снова выделили $6,6 млн на финансирование их деятельности, а также на механизм ООН по расследованию преступлений в Сирии, - констатировал он. - В середине мая 2018 года власти Великобритании тоже выразили намерение увеличить финансовую помощь БК, а ранее постпред Великобритании Карен Пирс в ходе очередного заседания СБ ООН в феврале в Нью-Йорке призналась, что гуманитарным организациям в Сирии, включая БК, Лондоном было передано около $400 млн".