Эксперт: ущерб за Крым могут взыскать с Украины через международные суды

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Требования компенсаций ущерба, нанесенного действиями Украины в Крыму в период нахождения полуострова в ее составе, могут быть рассмотрены не только европейскими парламентскими структурами, но и международными судами. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

На совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета республики начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

"Я допускаю, что теоретически иски подобного рода возможны в различные международные судебные инстанции, - сказал Молохов. - Есть много всевозможных международно-правовых актов, которые подписывала и Украина. Существует в международном праве такое понятие, как право на развитие. В данном случае, я считаю, что действия Украины за 23 года нарушали право Крыма и крымчан на устойчивое и успешное развитие".

Он пояснил, что в период существования Советского Союза в Крыму накопили существенный экономический потенциал, который был во многом утерян в "украинский период". "После 1991 года все это разрушалось, никаких вложений в инфраструктуру Крыма, даже хотя бы в поддержание этой инфраструктуры по большому счету крымчане не видели", - сказал Молохов.

По его словам, подсчетами ущерба от действий Украины в Крыму до сих пор еще никто не занимался. Иски в международные суды должны подавать пострадавшие от действий Украины, так как иск от Крыма или России, скорее всего, принят не будет. "На сегодня любой иск подобного рода, поданный от Крыма как субъекта международного права, не был бы принят <…> Российская Федерация, если будет подавать такие иски от имени Крыма, тоже будут большие проблемы на этапе приема подобного заявления в международные судебные органы, - сказал Молохов. - Вот конкретные физические и юридические лица могут и в Международный третейский арбитраж обращаться".