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Дипломаты России и Швеции обсудили ситуацию в Венесуэле, Украину и Сирию

Также стороны в ходе беседы обсудили состояние и перспективы развития российско-шведских отношений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в Стокгольме с первым замглавы МИД Швеции Анникой Седер и сопредседателем российско-шведского наблюдательного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Анн Линде ситуацию на Украине, в Сирии, Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике, а также по ряду международных проблем, включая отношения Россия - ЕС, ситуацию на Украине, в Сирии, вокруг Венесуэлы, проблематику нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрены также вопросы укрепления безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты РФ и Швеции также обсудили состояние и перспективы развития российско-шведских отношений, график предстоящих политических контактов. "Констатирована целесообразность поддержания регулярного диалога, несмотря на расхождение позиций по ряду международных тем. Подтверждено обоюдное намерение укреплять двустороннее практическое сотрудничество, прежде всего, в торгово-экономической сфере", - сообщили в МИД РФ.

Теги
ШвецияУкраинаСирияВенесуэлаРоссияТитов, Владимир Геннадиевич
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