Делегация Совета Федерации прибыла в КНДР

ПХЕНЬЯН, 16 марта. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Российские сенаторы прибыли в субботу в КНДР, где планируют с 16 по 21 марта провести ряд деловых встреч, направленных на продолжение диалога с дружественной России страной. Об этом сообщил ТАСС по прибытии в пхеньянский международный аэропорт Сунан первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Кисляк, входящий в состав делегации.

"Цель визита [в КНДР] - продолжение диалога с дружественной нам страной, которая решает серьезнейшие проблемы во внешней и внутренней политике, - сказал сенатор. - У нас есть, о чем поговорить, есть желание понять лучше устремления наших северокорейских соседей, и я думаю, что такой диалог - это совершенно естественная, нормальная практика, которую мы будем продолжать в наших отношениях".

"У нас большая содержательная программа, которая включает не только культурную часть", - отметил глава группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олег Мельниченко, возглавляющий прибывшую в Пхеньян делегацию.

В Пхеньяне у российских сенаторов в ближайшие дни запланированы встречи с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ и отдельные переговоры с его заместителем. Также сенаторы намерены встретиться с заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, курирующим российское направление, и с замминистра культуры КНДР. Кроме того, у российской делегации запланирована встреча с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), заведующим международным отделом партии Ли Су Ёном.

Кроме того, парламентарии планируют посетить ряд объектов жилого строительства в Пхеньяне и инновационный завод Моннан по производству оборудования в сфере использования возобновляемых источников энергии. В составе делегации Совфеда в КНДР прибыл также зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Празднование 70-летия соглашения о сотрудничестве

Для организации культурной программы визита делегация Совфеда привезла с собой в КНДР два губернаторских ансамбля Ямало-Ненецкого автономного округа: танцевальный коллектив "Сыра'сэв" ("Снежинка") и ансамбль национальной песни "Сёётэй Ямал" ("Поющий Ямал"). Российские артисты 18 марта примут участие в торжественном приеме, посвященном 70-й годовщине подписания советско-корейского соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, который организован посольством России в КНДР совместно с коллегами из внешнеполитического ведомства народной республики. 19 и 20 марта состоятся концерты в пхеньянском художественном театре "Пхонва", которые будут бесплатными для жителей столицы КНДР.

Соглашение о сотрудничестве между КНДР и СССР было подписано 17 марта 1949 года в ходе первого официального визита в Москву основателя народной республики Ким Ир Сена. Это соглашение стало первым двусторонним документом, заложившим основу отношений дружбы двух стран.