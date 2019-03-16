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Замглавы МИД РФ и КНДР обсудили потенциал СБ ООН в корейском урегулировании

Сергей Вершинин и Им Чхон Иль рассмотрели ряд региональных и международных проблем

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль обсудили всеобъемлющее урегулирование на Корейском полуострове с задействованием потенциала СБ ООН. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы в традиционно конструктивном ключе были рассмотрены различные региональные и международные проблемы, обсуждаемые на площадках ООН, - отметили в дипведомстве. - Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и задачам ее всеобъемлющего урегулирования с должным задействованием потенциала СБ ООН".

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