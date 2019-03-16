Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять главу делегации французских политиков, президента ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, который приехал в РФ на торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я этого не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос о возможности встречи.

Ранее Мариани сообщил, что надеется встретиться с российским лидером. По его словам, такую возможность еще предстоит согласовать, заявил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией.

Делегацию сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.