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Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани

Ранее президент ассоциации "Франко-российский диалог" заявил, что надеется встретиться с российским лидером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять главу делегации французских политиков, президента ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, который приехал в РФ на торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Я этого не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос о возможности встречи.

Ранее Мариани сообщил, что надеется встретиться с российским лидером. По его словам, такую возможность еще предстоит согласовать, заявил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией.

Делегацию сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКрым
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