{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД РФ и Конго обменялись телеграммами по случаю 55-летия дипотношений двух стран

Сергей Лавров и Жан-Клод Гакосо отметили дружественный характер двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо обменялись поздравительными телеграммами по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского министерства.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер двустороннего взаимодействия, - отметили в дипведомстве. - Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Браззавиля на укрепление всего комплекса российско-конголезского сотрудничества на благо народов двух стран, отмечена важность дальнейшей координации усилий на международной арене в интересах мира, безопасности и стабильности на Африканском континенте".

Теги
Конго (РК)Марковская, Россияна Владимировна
Кризис в Сирии
Центр по примирению: около 1,7 млн беженцев из Сирии хотят вернуться на родину
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами республики находятся 6,675 млн сирийцев, которые прошли регистрацию
Читать полностью