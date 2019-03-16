Главы МИД РФ и Конго обменялись телеграммами по случаю 55-летия дипотношений двух стран

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо обменялись поздравительными телеграммами по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского министерства.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер двустороннего взаимодействия, - отметили в дипведомстве. - Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Браззавиля на укрепление всего комплекса российско-конголезского сотрудничества на благо народов двух стран, отмечена важность дальнейшей координации усилий на международной арене в интересах мира, безопасности и стабильности на Африканском континенте".