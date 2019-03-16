Чешским политикам и общественникам в Севастополе рассказали о референдуме 2014 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Делегация чешских политиков и общественников во главе с членом Сената парламента этой страны Ярославом Доубравой встретилась в субботу с представителями севастопольского Заксобрания. На встрече в Севастополе обсуждалась политическая ситуация в мире и сотрудничество в разных сферах, сообщили журналистам в пресс-службе севастопольского парламента.

В Крыму и по всей России в субботу отмечают пятую годовщину общекрымского референдума. На полуострове в этот день в Международном детском центре "Артек" прошел Детский референдум, где на голосование был вынесен вопрос об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России. Также в субботу из Симферополя на самую высокую точку Севастополя - гору Гасфорта - стартовал масштабный автопробег, который организовал мотоклуб "Ночные волки".

"Мы чувствуем, что нас поддерживают в Евросоюзе, что есть политики, которые понимают, что произошло в Крыму и Севастополе 5 лет назад. Понимают, что не было никакого принуждения и насилия, когда мы высказали свое желание вернуться домой, что референдум был днем народного счастья. Мы искренне голосовали за возвращение на Родину. Коллеги из Чешской Республики разделяют нашу позицию", - цитирует пресс-служба спикера Заксобрания Севастополя Екатерину Алатабеву.