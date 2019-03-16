МО РФ: отказ США пропустить автобусы для беженцев не дает прекратить страдания сирийцев

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отказ США пропустить автобусы для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" не позволяет прекратить страдания сирийских граждан, которых насильственно удерживают в лагере. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Отсутствие согласия американской стороны на проезд автобусов для эвакуации беженцев и на обеспечение безопасности перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе не позволяет прекратить страдания сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере "Эр-Рукбан" и подвергаются произволу со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок", - отметил он.

Купчишин также указал, что сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов. "Подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев", - сообщил он.

Он также напомнил, что для беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда направлены специально сформированные колонны автобусов.

Генерал добавил, что за прошедшие сутки боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Алеппо, а также город Алеппо и его окраины. Российский Центр по примирению враждующих сторон за минувшие сутки гуманитарные акции не проводил, отметил он.