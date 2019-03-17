В РФ и Сирии заявили, что США грубо нарушают нормы права в лагере беженцев "Эр-Рукбан"

ТАСС, 17 марта. Соединенные Штаты и их пособники грубо нарушают основополагающие нормы международного права, лишая жителей лагеря беженцев "Эр-Рукбан", где сирийцев удерживают подконтрольные Вашингтону боевики, возможности свободного перемещения и выбора места жительства. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Согласно зявлению, с мая 2018 года покинуть "Эр-Рукбан" и вернуться в своим дома удалось немногим более 800 сирийцев, которым пришлось заплатить за свободу боевикам по $300. По словам Мизинцева и Махлюфа, сейчас же лагерь никто не покидает из-за недостатка средств. Информацию об этом покинувшие "Эр-Рукбан" сирийцы боятся сообщать открыто. "Призываем все мировое сообщество обратить пристальное внимание на этот вопиющий факт. США и их пособники, лишая жителей лагеря "Эр-Рукбан" возможности свободного перемещения и выбора места жительства по своему усмотрению, грубо попирают все основополагающие нормы международного права", - говорится в заявлении.

"Вновь обращаемся к Организации Объединенных Наций отказаться от малоэффективной практики снабжения гуманитарными конвоями узников "Эр-Рукбана", так как значительная часть грузов используется американцами, чтобы кормить боевиков, - отметили главы межведомственных координационных штабов. - Настоятельно требуем оказать воздействие на США для скорейшего расформирования лагеря. Внутренне перемещенные лица должны иметь возможность покинуть лагерь без уплаты "дани" проамериканским группировкам".

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из- за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. С 20 февраля 2019 года действуют два мобильных пункта пропуска Джлеб и Эль-Гураб для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.