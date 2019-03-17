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Политический кризис в Венесуэле
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Рябков сообщил, что встретится со спецпредставителем США по Венесуэле 19 марта

По словам замглавы МИД РФ, в ходе встречи российская сторона предостережет Вашингтон от силового вмешательства в дела Венесуэлы
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в воскресенье сообщил ТАСС, что проведет встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом 19 марта в Риме.

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"Переговоры состоятся 19 марта. Это запланированный контакт, не спонтанная встреча", - сказал дипломат.

"Будем предостерегать США от силового вмешательства и других форм противозаконного воздействия на легитимную власть в Каракасе, - отметил он. - Конечно, будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог все-таки завязался".

Ранее Госдепартамент анонсировал встречу Рябкова и Абрамса, на которой стороны обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле.

2 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе беседы Сергей Лавров подтвердил Майклу Помпео готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН.

В новость были внесены изменения (12:05 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИталияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)
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