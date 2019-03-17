Замглавы МИД РФ обсудил в ЦАР содействие Москвы укреплению безопасности в этой стране

ТАСС, 17 марта. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов во время рабочей поездки в Банги обсудил с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой и министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сильви Байпо-Темон оказание поддержки в укреплении безопасности в этой стране.

"С российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать поддержку продвижению африканской инициативы по установлению мира и безопасности в ЦАР, Хартумской декларации от 28 августа 2018 года, процессу реализации Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР от 6 февраля 2019 года в интересах достижения национального согласия через конструктивный диалог между демократически избранным руководством страны и соответствующими организациями оппозиции", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

Стороны также предметно рассмотрели актуальные вопросы российско-центральноафриканских отношений и перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Как информировали в российском дипведомстве, в Банги выразили заинтересованность в российском содействии социально-экономическому развитию ЦАР, подготовке национальных кадров, укреплению безопасности и стабильности в этой стране.

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