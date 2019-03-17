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Слуцкий: РФ может заявить об ущербе Крыму от Киева на самом высоком международном уровне

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия может заявить о нанесенном экономическом ущербе Крыму от пребывания в составе Украины на самом высоком международном уровне. Об этом заявил журналистам в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Думаю, свою позицию мы обязательно заявим на всех возможных международных и межпарламентских площадках, конференциях и форумах, самом высоком уровне. Мировое сообщество должно понять, что Крым действительно здорово потерял за эти 23 года пребывания в составе Украины", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма 15 марта председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета республики начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

По словам Слуцкого, "посчитать теоретически ущерб - задача вполне выполнимая". "Прийти к единой сравнительной цифре - что было, если бы Крым сразу был в составе РФ и что происходило в экономике полуострова, когда он был украинской автономией - абсолютно реально. Председатель Госдумы дал поручение, мы проведем все эти оценки", - заключил он.

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Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичСлуцкий, Леонид Эдуардович
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