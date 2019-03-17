Слуцкий надеется, что после выборов в ЕП появится возможность возобновить диалог с Думой

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на возможность возобновления межпарламентского диалога с Европарламентом (ЕП) после обновления его состава по итогам выборов в конце мая этого года. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам.

"Мы надеемся, что с обновлением ЕП появится возможность для возобновления диалога на межпарламентском уровне, который фактически заморожен с 2014 года. Нам, безусловно, необходимо возвращаться к совместным форматам сотрудничества", - сказал Слуцкий.

Глава комитета добавил, что внимательно следит за ходом избирательной кампании в Европарламент. "В Европе усиливаются позиции ультраправых политических сил, традиционно выступающих за прагматичную политику в интересах развития европейского континента, без оглядки на Вашингтон. Это и "Национальный фронт" во Франции, и "Альтернатива" для Германии, и Австрийская партия свободы и ряд других. Это объективные европейские выборные тенденции последних лет, поэтому, думаю, за места в Европарламент будет идти напряженная борьба", - заключил Слуцкий.

Выборы в Европейский парламент в 2019 году пройдут в 27 странах - членах Европейского союза 26 мая 2019 года. Будут избраны 705 депутатов, представляющие почти 500 млн европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В них будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты.

Это будут первые выборы в Европейский парламент после Brexit.