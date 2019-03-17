Замглавы МИД России Богданов обсудил межсуданское урегулирование с руководством Судана

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил тему межсуданского урегулирования с руководством Республики Судан в ходе визита в страну 16-17 марта. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МИД РФ.

"В рамках углубленного обмена мнениями по ближневосточной, африканской и международной повестке дня акцент был сделан на проблематике Дарфура и межсуданского урегулирования, а также кризисных ситуациях на Ближнем Востоке и Африканском континенте. При этом подчеркивалась важность поддержания активного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов России и Судана в ООН и других многосторонних форматах, а также по вопросам взаимодействия России с Лигой арабских государств и Афросоюзом", - говорится в сообщении.

В ходе визита в Хартум Богданов встретился с президентом Судана Омаром аль-Баширом, директором Службы национальной безопасности и разведки Салахом Салехом, министром обороны Авадом бен Ауфом и главой МИД ад-Дирдири Мухаммедом Ахмедом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений.

"При этом был подтвержден общий настрой Москвы и Хартума на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, расширение сотрудничества в гуманитарной и иных областях", - отмечают в российском дипломатическом ведомстве.