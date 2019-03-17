У посольства России нет данных о россиянах, пострадавших при землетрясении в Индонезии

СИНГАПУР, 17 марта. /ТАСС/. Информации о пострадавших туристах из России в результате землетрясения на острове Ломбок не поступало. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье по телефону официальный представитель посольства России в Индонезии Денис Тетюшин.

"Сведениями о пострадавших россиянах не располагаем", - сказал дипломат.

По информации издания The Jakarta Post, число погибших в результате стихийного бедствия достигло пяти человек, более 30 получили ранения. По данным местных властей, в наиболее пострадавших районах находились не менее 40 туристов, большинство из которых были из Малайзии.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине около 20 км. Угроза цунами не объявлялась, однако подземные толчки вызвали сход грязевых потоков.

В конце июля - начале августа 2018 года на Ломбоке произошла серия землетрясений. Тогда погибли более 500 человек, несколько тысяч пострадали, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных укрытиях.