Песков: Россия пока не получала от США приглашения к переговорам о разоружении

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кремль пока не получил от Вашингтона каких-либо предметных предложений о переговорах по вопросам стратегической стабильности и разоружения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который не исключил возможность проведения таких переговоров с Россией и Китаем.

"Пока сколь-нибудь внятных предложений [от США] не поступало", - сказал Песков.

Ранее в воскресенье Болтон заявил в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису, что считает целесообразным к переговорам по этим вопросам с РФ подключить и Китай.

"Китай наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны в США", - отметил он. "И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай", - добавил Болтон.