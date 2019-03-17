Путин приедет в Крым, где празднуют пятилетие воссоединения с Россией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В понедельник, 18 марта, он посетит Севастополь и Симферополь, сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что российский лидер получит доклады о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" в Тамани. Кроме того, в Севастополе президент осмотрит Малахов курган.

В Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, который также приехал в РФ на торжества по случаю пятилетия Крымской весны и ранее заявлял о потенциальной возможности такой встречи.

Пять лет в составе России

Пять лет назад, после государственного переворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией. В пользу, как тогда говорили, "возвращения домой", высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта ратифицирован Федеральным собранием.

Законное решение крымчан и севастопольцев стало причиной введения западными странами санкций в отношении как полуострова, так и всей России. Соседняя Украина начала последовательную блокаду полуострова и своих бывших граждан: прекратила подачу электроэнергии из Херсонской области и днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, разорвала железнодорожное, авиационное и автобусное сообщение, объявила закрытыми морские порты и ввела запрет на торговлю с регионом. Однако по итогам первой пятилетки Крым сумел преодолеть все эти проблемы.

"Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения - это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", - отметил по случаю предстоящей годовщины пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Новая энергия

Финансирование федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя сейчас составляет 877,8 млрд рублей. Эти средства главным образом выделялись на строительство объектов энергетики, обеспечения водой, а также транспортной инфраструктуры. В результате во вторую пятилетку в составе России полуостров входит с собственной энергетикой и водой.

Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе - энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура - были введены в эксплуатацию 25 января 2019 года. Сообщалось, что на Таврической ТЭС в Симферополе готов к вводу в работу второй энергоблок, ранее комплексное опробование прошел второй энергоблок ТЭС в Севастополе, подтвердив стабильные параметры работы. Совокупная мощность обоих блоков ТЭС в Симферополе после ввода второй очереди составит 480 МВт, в Севастополе - 500 МВт.

Что касается подстанции "Порт", которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную тягу для Крымского моста и порта Тамань, то ее мощность составляет 432 мегавольтампера. Подстанция построена полностью на базе цифрового управления.